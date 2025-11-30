الأحد 30 نوفمبر 2025
عصام كامل

فرانكفورت يخطف تعادلا قاتلا من فولفسبورج في الدوري الألماني

فرانكفورت
فرانكفورت
خطف فريق آينتراخت فرانكفورت تعادلا قاتلا من ضيفه فولفسبورج بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

سجل هدف فولفسبورج آرون زينتر في الدقيقة 67، وتعادل ميتشي بانشوايي لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة يرفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع فولفسبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

فوز بايرن ميونخ على سانت باولي 

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره سانت باولي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت، على ملعب أليانز أرينا،  في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية بايرن ميونخ عن طريق رافائيل جيريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون في الدقائق 44، 90+3، 90+7.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني البلجيكي فينسنت كومباني صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق سانت باولي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

