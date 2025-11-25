دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يهزم مانشستر سيتي بثنائية في دوري الأبطال بمشاركة مرموش

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، خسر مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد أمام باير ليفركوزن الألماني في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري.

وسجل ليفركوزن الهدف الأول عن طريق غريمالدو في الدقيقة 23.

فيما سجل شيك الهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 54

وعاد النجم المصري عمر مرموش للتشكيل الأساسي لمان سيتي في مباراة اليوم أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، أوسكار بوب، سافينو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط، يتراجع بها في الترتيب بجدول البطولة للمركز السادس في الوقت الحالي، بينما ارتفع رصيد باير ليفركوزن ل 8 نقاط

