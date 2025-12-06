السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لمروره بأزمة نفسية، طالب بالإعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا

جثة
جثة
18 حجم الخط

 

شهدت إحدى قرى مركز قنا حادثًا مأساويًا، بعد أن أقدم طالب في الإعدادي، يبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة مرور الطالب بأزمة نفسية حادة.

 

أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يسرق حسابات المواطنين ويطلب أموالا من أقاربهم.. نيابة النقض ترفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل.. وقصة المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة طالب داخل منزله، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجمع المعلومات الأولية.

 

 وكشف الفحص المبدئي،  أن الطالب كان يعاني ضغوطًا نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يكن هناك سابق إنذار واضح حول نيته الانتحار.

تم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وأُعد محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لتحديد جميع ملابسات الحادث وفحص الظروف النفسية والاجتماعية التي أدت إلى هذه الخطوة المؤلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا انتحار طالب ازمة نفسية وفاة تلميذ الحوادث اليومية مشرحة قنا الامن العام دعم نفسي للطلاب التعليم في مصر المجتمع المحلي

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط تشكيل عصابي يسرق حسابات المواطنين ويطلب أموالا من أقاربهم.. نيابة النقض ترفض طعون متهمي قضية مقتل طبيب الساحل.. وقصة المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

مصدر أمني يكشف تفاصيل سقوط 4 عمال داخل نفق بمحطة الأتوبيس الترددي بالقاهرة

عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

تفاصيل سرقة 125 كيلو فضة من داخل محل بالجمالية

ضبط المتهم بالتعدي على طلاب بالشرقية

الأمن يكشف تفاصيل سرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يونايتد يتقدم 2-0 أمام بيرنلي في الشوط الأول

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العرب، مروان حمدي يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الإمارات (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تشيلسي وبورنموث يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند 2-0 في الشوط الأول

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

بعد نشر تسريبات لبشار الأسد، من هي لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري السابق؟

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأسود بالمنام وعلاقته بالنجاح في الدراسة والعمل

ما هو الطلاق الرجعي وما أحكامه؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل زواج الأرملة بدون موافقة والديها ذنب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads