بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبو سمبل

شهد طريق أبو سمبل السياحى بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحى وسيارة نقل محملة بأفراد، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: جمعة علي حسين، ٥٨ سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالرأس، ومحمد سيد سعدي، ٢٠ سنة، مصاب بكدمات بالساقين، وسيد تهامي أمين، ٣٨ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وياسر جلال جلال، ٤٢ سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وحسن أحمد هاشم، ١٨ سنة، مصاب بجرح بالقدمين وكدمات متفرقة بالجسم.

