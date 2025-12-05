ضبط 120 كيلو دواجن وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان (صور)

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بأسوان حملة مكبرة ضمن فعاليات تشديد الرقابة والمرور على أسواق الجزارة واللحوم، والدواجن، والأسماك، والمطاعم، ومحلات الأسماك، والفسيخ والملوحة، بتكليفات من دكتور جمعة مكى مدير المديرية، وبناء على توجيهات محافظ اسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال.

تحرير محاضر للمخالفين

وأسفرت الحملة عن ضبط 75 كجم أسماك مملحة و45 كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجارى بإجمالى مضبوطات 120 كجم، تم تحرير محضرين قسم أول أسوان وكانت المخالفات عرض وبيع دواجن وملوحة أسواني غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري، وتم تحرير محضرين بقسم شرطة أول أسوان، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجارٍ اتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

كانت الحملة تحت إشراف دكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان ودكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومكونة من دكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم ومفتشي مجلس المدينة.

