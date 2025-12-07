طريق مسدود، محمد صلاح يستعد للرحيل وليفربول يجهز البديل

18 حجم الخط

شهدت الفترة الماضية توترات في العلاقة بين محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول، وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي، قد تكون سببا في رحيل صلاح عن الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي ظل هذه التوترات، بات تعاقد ليفربول مع جناح جديد أمرا حتميا، خاصة أن وضع الفريق في مسابقتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليس الأفضل، ويحتاج إلى تدعيمات قوية من أجل العودة لذاكرة الانتصارات ومنصات التتويج مجددا.

بديل محمد صلاح يقترب من ليفربول

وكشفت تقارير أوروبية أن اللاعب الإيفواري يان ديوماندي جناح في آر بي لايبزيج صار يحظى بتقييم عالٍ داخل إدارة ليفربول، ويتم التركيز حاليا على إتمام التعاقد معه لتعويض غياب محمد صلاح المحتمل.

ومن المتوقع أن يسافر يان ديوماندي الأسبوع المقبل للانضمام إلى زملائه في منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن سجل خمسة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في آخر ست مباريات له مع الفريق الألماني.

وذكرت تقارير أن صلاح قد يتمسك بالرحيل في يناير المقبل، ردا على مساعي ليفربول للتعاقد مع اللاعب الإيفواري للعب في مركز الجناح الأيمن، وأن النادي الإنجليزي لا يزال يتمسك بوجود صلاح ضمن صفوفه.

محمد صلاح يهاجم مدرب ليفربول

وهاجم محمد صلاح مدربه الهولندي أرني سلوت، وقال: "قلت مرات عديدة من قبل إن علاقتي جيدة بالمدرب، وفجأة لم تعد هناك علاقة، لا أعرف لماذا؟!".

كما اتهم البعض الذين يحاولون جعله مشكلة الفريق، وقال بوضوح كامل: “كأنهم يقولون: نحمّل صلاح المسؤولية لأنه المشكلة.. لا أعتقد أنني المشكلة”.

وتابع: "يبدو أن النادي قد تخلى عني، هذا ما أشعر به.. أعتقد أنه من الواضح جدا أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم.. حصلت على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعدهم".

وأضاف التصريح الذي أثار الجدل بقوله: "ألقوه تحت الحافلة لأنه المشكلة، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة".

