نائب رئيس اتحاد الكرة: من الخطأ التعامل مع مجموعة مصر على أنها سهلة

18 حجم الخط

كأس العالم 2026، علق خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة على مجموعة منتخب مصر في بطولة كاس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك مطلع الصيف المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تصريحات خالد الدرندلي عن مجموعة مصر

وأكد خالد الدرندلي في تصريحات لشاشة "إم بي سي مصر": أن مجموعة منتخب مصر في كأس العالم ليست سهلة، ولا يجب أن يكون الاتجاه في الرأي العام في مصر هو الحديث عن سهولة المجموعة لأن ذلك ليس صحيحا، منتخب بلجيكا أحد كبار أوروبا ومنتخب إيران أحد الكبار في قارة آسيا، والمنتخب المصري لن يذهب من أجل التمثيل المشرف.

مجموعة مصر ليست سهلة

وتابع الدرندلي تصريحاته، قائلًا: "رأيت ردود فعل الناس وهم يقولون أن مجموعتنا سهلة، ولكن في الحقيقة المنافسة ستكون قوية للغاية، بلجيكا منافس صعب، وإيران ليست ضعيفة، ما نحتاجه هو بذل أقصى جهد لدينا لنحقق أهدافنا".وواصل: "مجموعتنا أفضل من مجموعات أخرى في البطولة، ولكن لا يجب أن نتحدث عن استسهال للمنتخبات أو أن مهمتنا سهلة بل نريد تخطي دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الأخرى، وهذا ليس صعبًا، مباراتنا الافتتاحية ضد بلجيكا، وقولت لحسام حسن إننا كسبنا بلجيكا منذ فترة في مباراة ودية، والمباراة الافتتاحية في أي بطولة بالتأكيد تكون مهمة جدًا، خاصةً أننا نمتلك جيلًا جيدًا للغاية وعناصر محترمة سواء المحترفين أو اللاعبين المحليين".

لن نذهب للتمثيل المشرف

وتابع الدرندلي: "يجب أن نستعد لكأس العالم بشكل جيد، لن نذهب إلى المونديال للتمثيل المشرف، ونريد تحقيق شيء جيد في البطولة أمم أفريقيا، هي لا تقل عن كأس العالم، ولا يجب الحديث عن مستقبل الجهاز الفني بعد البطولة الأفريقية، لا نريد إحباطهم".

وأتم: "إن شاء الله سنحقق ما سيسعد الشعب المصري في أمم أفريقيا، لدينا خطة في خوض مباريات ودية قبل كأس العالم، ويجب الوقوف بجانب المنتخب والجهاز الفني ودعمهم من أجل إسعاد الشعب المصري".

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

منتخب بلجيكا، فيتو

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها

بينما ستُحدد القرعة النهائية تفاصيل المواجهات في مرحلة المجموعات، إلا أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب سيتم نشرها غدا السبت 6 ديسمبر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في نسخة واحدة، من بينها حضور عربي قياسي يضم 7 منتخبات عربية، أبرزها منتخب مصر المتواجد في التصنيف الثالث.

وتأهل رسميًا 42 منتخبًا، بينما تُحسم الـ6 مقاعد المتبقية في مارس 2026 عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.