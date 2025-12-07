لا تكرروا الخطأ وأقيلوا سلوت، جماهير ليفربول تنتفض دعما لـ محمد صلاح

18 حجم الخط

انتفضت جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعما للنجم المصري محمد صلاح الذي لم يشارك أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، ولم يلعب أي دقيقة للمرة الثانية خلال مواجهة ليدز يونايتد.

ودعمت صفحة "living liverpool"، التي تضم مشجعين لفريق ليفربول، النجم المصري، وكتبت: "بريندان رودجرز تخلى عن جيرارد، وأشرك لاعبه المفضل جو ألين، اضطر أسطورة نادينا للرحيل؛ لأن ليفربول كان يدعم مدربه، لا ترتكبوا نفس الخطأ الآن مع سلوت وصلاح، أقيلوا سلوت!!"

A player who won everything for us. Who gave us everything. Who won us number 20 almost alone.



A living legend, we shouldn't be doing this to him.



We should treat our legends much better, we can't let him leave just like that in January.



Put some respect on his name 👑 pic.twitter.com/FwitcF9gOf — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) December 6, 2025



وأضاف في منشور آخر دعما للنجم المصري محمد صلاح: "لاعب فاز بكل شيء لنا. من قدّم لنا كل شيء. من حصد لنا اللقب رقم 20 بمفرده تقريبًا، أسطورة حية، لا ينبغي أن نفعل به هذا، يجب أن نعامل أساطيرنا بشكل أفضل، لا يمكننا أن ندعه يرحل هكذا في يناير، احترموا اسمه".



Brendan Rodgers threw Gerrard under the bus, dropped him to play his favourite Joe Allen.



Our club legend had to leave, as Liverpool were supporting their manager.



Don't make the same mistake now with Slot and Salah.



Sack Slot!! pic.twitter.com/9w9PP21PcL — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) December 6, 2025

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، ليفشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي مكتفيا بنقطة التعادل، فيما أطلق النجم المصري تصريحات نارية.



هاجم محمد صلاح مدربه الهولندي آرني سلوت، وقال: "قلت مرات عديدة من قبل إن علاقتي جيدة بالمدرب، وفجأة لم تعد هناك علاقة، لا أعرف لماذا".

كما اتهم البعض الذين يحاولون جعله مشكلة الفريق، وقال بوضوح كامل: “كأنهم يقولون: نحمّل صلاح المسؤولية لأنه المشكلة.. لا أعتقد أنني المشكلة”.

وتابع: "يبدو أن النادي قد تخلى عني، هذا ما أشعر به.. أعتقد أنه من الواضح جدا، أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم.. حصلت على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعدهم".

وأضاف التصريح الذي أثار الجدل بقوله: "ألقوه تحت الحافلة لأنه المشكلة، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة".



وأكد النجم المصري أنه يستحق قدرا أكبر من الاحترام والتقدير لما قدمه للنادي، وبأنه ليس أكبر من النادي.

وقال: "البعض سيقول إنني أكبر من النادي، لكن لا أقول ذلك أبدًا. أنا لست أكبر من أحد. بكل بساطة، أنا قدمت ما يشفع لأحصل على المركز".



وستكون مباراة برايتون على ملعب "آنفيلد" الأسبوع المقبل، هي الأخيرة لـمحمد صلاح مع ليفربول، قبل المشاركة رفقة منتخب مصر في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال صلاح في هذا الصدد: "قلت لعائلتي: تعالوا إلى مباراة برايتون، لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا، لكني سأستمتع بها.. في قرارة نفسي، سأستمتع بتلك المباراة، لأنني لا أعرف ما سيحدث بعدها.. سأكون في آنفيلد لأودّع الجماهير، وأذهب إلى كأس إفريقيا.. لا أعرف ما سيحدث عندما أكون هناك".

وعما إذا كانت هذه مباراته الأخيرة مع ليفربول، أجاب: "في كرة القدم لا أحد يعلم ما سيحدث.. لا أقبل هذا الوضع، لقد قدمت الكثير لهذا النادي".

وحول التعادل مع ليدز، قال: "لا أعرف ماذا أقول، الأمر مضحك، لكني لم أصدقه.. إنها نتيجة مخيبة للآمال حقا لنا كفريق، لأننا نتوقع الفوز بمباراة كهذه.. سجلنا هدفين في البداية، وكانت المباراة تسير في صالحنا، لكننا استقبلنا أهدافا سخيفة".

وأوضح النجم المصري: "أنا لا أهاجم زملائي لأنني كنت على مقاعد البدلاء، لكننا استقبلنا أهدافا سخيفة كما فعلنا سابقا.. علينا فقط محاولة الحفاظ على نظافة شباكنا والفوز بالمباريات".

وتطرق صلاح مجددا لوضعه في ليفربول، قائلا: "هذا النادي أدعمه دائما، وسيدعمه أطفالي أيضا.. أحب النادي كثيرا، وسأظل أحبه دائما.. اتصلت بأمي أمس، وقلت لهم: تعالوا إلى مباراة برايتون.. هذا غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث هذا لي، لا أفهمه.. أعتقد أنه لو كان هذا في مكان آخر، لكان كل نادٍ سيحمي لاعبه".

