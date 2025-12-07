عمرو أديب يعلق على تلميح محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول

18 حجم الخط

علّق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، التي ألمح فيها إلى إمكانية رحيله عن الفريق بسبب عدم انتظام مشاركته كأساسي مع الريدز، مؤكّدًا أن ما يمر به صلاح جزء طبيعي من مسيرة أي لاعب.

عمرو أديب: صلاح يتعرض لانتقادات من الداخل والخارج



وأوضح أديب خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر» مساء السبت، أن محمد صلاح يتعرّض لانتقادات حادة سواء من الإعلام الأوروبي أو داخل مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه الانتقادات تعد جزءًا من الضغوط التي تواجه أي لاعب كبير في كرة القدم.

عمرو أديب: فريق ليفربول بالكامل يعاني وليس صلاح فقط



وأشار أديب إلى أن أداء الريدز هذا الموسم يعكس تراجعًا جماعيًا وليس مشكلة فردية تخص محمد صلاح فقط، محملًا مدرب الفريق آرني سلوت جزءًا من مسئولية هذا التراجع نتيجة القرارات الفنية والتشكيل الأساسي الذي اعتمده.

عمرو أديب: تراجع مستوى محمد صلاح أمر طبيعي في كرة القدم



وشرح أديب أن أي لاعب مثل صلاح يمكن أن يمر بفترة تراجع في المستوى، وهذا أمر شائع وطبيعي في عالم كرة القدم، مؤكدًا أن الجماهير والإعلام يجب أن يفهموا أن الأداء الجماعي للفريق يؤثر بشكل مباشر على أداء اللاعبين الفرديين.

وشهدت أجواء ما بعد مباراة ليفربول وليدز، التي انتهت بتعادل مثير بنتيجة 3-3، حالة من التوتر داخل النادي الأحمر، بعدما عبّر النجم المصري محمد صلاح عن استيائه الشديد من وضعه الحالي داخل الفريق، وخاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في اللقاء.

