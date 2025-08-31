الأحد 31 أغسطس 2025
الصحة تطلق المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

مؤتمر التغذية العلاجية
أطلقت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وباعتماد المجلس الصحي المصري.

تعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للفرق الطبية

ويأتي المؤتمر في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للفرق الطبية، مع التأكيد على الدور الحيوي للتغذية العلاجية في تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم تعافي المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يهدف إلى دعم الأطباء والصيادلة ومقدمي الرعاية الصحية من خلال جلسات علمية ونقاشات متخصصة، تركز على أسس التغذية العلاجية ودورها المحوري في تحسين نتائج العلاج بالمستشفيات. 

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من استشاريي الوزارة، وأساتذة الجامعات، وخبراء التغذية العلاجية، بما في ذلك رئيس الجمعية المصرية للتغذية الوريدية والمعوية، لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة الأمانة في تطوير التعليم الطبي.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

وأشارت الدكتورة نهى أبو الليل، مساعد رئيس الأمانة وسكرتير عام المؤتمر، إلى أن الجلسات وورش العمل تناولت محاور رئيسية، منها التغذية بعد الجراحة، وتحديات التغذية في جراحات الوجه والفكين، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والتغذية الإكلينيكية في طب الزرع، وتغذية الأطفال، والعلاقة بين الهرمونات والعادات الغذائية.

بدورها، أوضحت الدكتورة لمياء فودة، رئيس اللجنة المنظمة، أن اختيار هذه المحاور جاء لتغطية أحدث التطورات العلمية في التغذية العلاجية وتطبيقاتها عبر التخصصات الطبية المختلفة.

دراسة حديثة: البوتاسيوم والزنك والصوديوم معادن تحارب الاكتئاب وتُعزز الصحة النفسية

نائب وزير الصحة يتابع حالة مصابي حادث قطار مطروح في مستشفيى الضبعة ورأس الحكمة

واختتم المؤتمر بتكريم رؤساء فرق التغذية العلاجية ومديري المستشفيات والمراكز المتميزة في هذا المجال، تقديرًا لجهودهم في تطوير منظومة التغذية العلاجية وتعزيز دورها كركيزة أساسية في الرعاية الصحية المتكاملة.

