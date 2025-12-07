وزير الخارجية لنظيره السوري: الموقف المصري ثابت وقائم على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

18 حجم الخط

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة.

صون حقوق ومقدرات الشعب السوري

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكّنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.

الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية، محذرًا من خطورة استغلال الأوضاع الحالية لتبرير تدخلات أو ممارسات تقوّض السيادة السورية، حيث شدد الوزير عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتشديد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بأمنها أو استقرارها.

