انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بجامعة الوادي الجديد

18 حجم الخط

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر تحت شعار "النخيل ثروة قومية" بكلية الزراعة – جامعة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025 بمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بمشاركة عربية واسعة من المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا والأردن، إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين من مصر.

ويُقام المؤتمر برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وترأس المؤتمر الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، فيما يتولى الدكتور حاتم حمود مهام المقرر، والأستاذ الدكتور جمال حسن كامل منسق المؤتمر.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر يمثل خطوة محورية نحو توطين صناعة التمور داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها البحثي والعلمي والمجتمعي بما يخدم خطط الدولة في التنمية الزراعية والتوسع الأفقي، خاصة في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات واعدة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور.

كما رحّب طنطاوي بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا أن التعاون العلمي بين الدول العربية يفتح آفاقًا جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود الكلية والجامعة في دعم الدراسات المتخصصة في مجال النخيل، ويهدف إلى عرض أحدث الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة في زراعة وإنتاج وصناعة التمور، إلى جانب تعزيز الشراكات البحثية بين المؤسسات المصرية والعربية والدولية.

وأشار كساب، إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من أكبر المحافظات إنتاجًا للتمور، ما يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي والوطني.

جلسات علمية موسعة

كما يشمل المؤتمر جلسات علمية موسعة، وعروضًا بحثية، ولقاءات مفتوحة لبحث تجارب الدول المشاركة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قامت إدارة المؤتمر بتقديم دروع الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات الداعمة للمؤتمر، تقديرًا لدورها في رعاية فعاليات النسخة الأولى للمؤتمر الدولي لنخيل التمر، ودعمها المستمر لمسيرة البحث العلمي وخدمة المجتمع بمحافظة الوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.