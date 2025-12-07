إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

18 حجم الخط

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن اختيار النجمة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا للدورة الحادية عشرة من المهرجان، المقرر انعقادها في شهر نوفمبر 2026، في خطوة تعكس تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة ودعمها المستمر للحركة المسرحية والشبابية في مصر والعالم العربي.

وأكد الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان أن اختيار إلهام شاهين يأتي تتويجًا لمكانتها كواحدة من أبرز الفنانات العربيات وأكثرهن تأثيرًا في الساحة الفنية، إلى جانب إسهاماتها الملحوظة في دعم المبادرات المسرحية خاصة الشبابية، والمهرجانات الفنية، مما يجعل حضورها إضافة قوية للدورة الحادية عشر.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

