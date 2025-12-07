"مس ريتشل"، صانعة محتوى الأطفال الأمريكية تواجه حملة تدمير ممنهجة لدفاعها عن أطفال غزة

18 حجم الخط

في منزل خشبي رمادي في ولاية مين الأمريكية، كانت هناك فتاة صغيرة تعشق الجلوس على أريكة غرفة المعيشة ومشاهدة برنامج "حي السيد روجرز".

ومع انتهاء كل حلقة، كانت الفتاة تسرع إلى التلفزيون وتضغط بيدها على الشاشة، كما لو كانت تحاول منع عربة السيد روجرز من الرحيل.

كانت العربة تختفي دائما في نفقها، لكن "حي السيد روجرز" لم يفارق أبدا ذاكرة تلك الفتاة التي بلغت عامها الـ42 وباتت تعرف باسم "مس ريتشل"، مثلما لم تفارقها صور أطفال غزة التي هزت قلبها، ودفعتها إلى موقف جعلها في قلب عاصفة من الاتهامات والتهديدات، بعدما صار دعمها لأطفال الحرب يُقرأ على أنه جريمة، و"معاداة للسامية".

تهديدات معاداة السامية تلاحق "مس ريتشل"

تقول صانعة محتوى الأطفال ريتشل أكورسو، الشهيرة بـ"مس ريتشل": “تلقيتُ تهديدات جدية بعد إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية التي أصدرتها منظمة ”أوقفوا معاداة السامية" المؤيدة لإسرائيل، مما أصابني بالقلق حول سلامتي وسلامة عائلتي".

وتضيف: "هذا الإدراج أدى إلى تصاعد حملات منظمة تستهدف تشويهها وإسكات الأصوات المتضامنة مع أطفال غزة، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تستند إلى أي أدلة".

"مس ريتشل" تحظى بمتابعة كبيرة على منصات "يوتيوب" و"نتفليكس"

ملايين الأطفال حول العالم يتابعون "مس ريشتل"، ويشاهدون فيديوهاتها التعليمية على "يوتيوب" و"نتفليكس"؛ حيث أصبحت اسما مألوفا بين عائلات الأطفال الصغار من خلال تعزيز اتصال إنساني أكثر حميمية عبر حلقات تتراوح مدتها من 20 إلى 60 دقيقة، وتدور عادة حول موضوع (الحيوانات، روتين وقت النوم، الحديث عن المشاعر)، مع الاستعانة بمجموعة متنوعة من الممثلين والدمى الساحرة والأغاني الجذابة والأصلية.

"اليوتيوبر" الشهيرة تتعرض لحملة ممنهجة لتدمير حياتها

تقول "ريتشل": "هناك محاولة منظمة ما لتدمير حياة الأشخاص أو دفع الشركات لقطع التعاون معهم، عبر نشر مزاعم خطيرة دون سند، وهذا يعد سلوكا غير مقبول وخطيرا".

وأضافت: "تأثر أطفالي بشكل مباشر بهذه التهديدات، وأصيب ابني بالذعر عندما سمع حديثًا حول سلامتنا، مما جعله يبكي خوفا من تعرضي للأذى، وهو ما انعكس بقوة على حياتنا الأسرية".

وتكشف "مس ريتشل" عن تلقيها وعائلتها رسائل تهديد جسدي، مؤكدة أن ما تتعرض له مستمر منذ عام ونصف وأنه يستنزفها نفسيا، لكنها رغم ذلك لن تتراجع عن دعمها لأطفال غزة والسودان والكونغو وغيرها من المناطق التي يعاني فيها الأطفال.

وطوال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، اتخذت "مس رايتشل" مواقف داعمة لأطفال فلسطيني، وأعلنت انحيازها الكامل لأطفال غزة، وألغت اشتراكها بصحيفة "نيويورك تايمز"، لتغطيتها المنحازة وغير الإنسانية بحق الفلسطينيين، في خطوة أثارت ضجة في الوسط الإعلامي الأمريكي، حيث تعتبر من أكثر "الوجوه المحبوبة" لدى العائلات الأمريكية، وتشاهد فيديوهاتها بشكل واسع، ما جعل موقفها "يأخذ وزنا جماهيريا غير عاديا"، بحسب جريدة "واشنطن بوست".

فضحت "مس ريتشل" انحياز "نيويورك تايمز" للاحتلال الإسرائيلي

قامت "مس ريتشل" عبر منصاتها الرسمية بتسريب لمذكرة داخلية منسوبة لهيئة تحرير "نيويورك تايمز"، تكشف تعليمات للكتاب بتفادي -أو الحد من- استخدام مصطلحات، مثل "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، وحتى كلمة فلسطين في تغطياتهم الحصفية.

وعززت هذه التسريبات الاتهامات القديمة تجاه الصحيفة، بمحاولة التحكم بالسرد حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

"اليوتيوبر" الشهيرة ترتدي فستانا استثنائيا مطرزا برسومات رسمها أطفال غزة

وحضرت "مس رايتشل" حفل جوائز نساء العام لمجلة "غلامور" الذي أُقيم في فندق بلازا بمدينة نيويورك، مرتدية فستانا استثنائيا مطرزا برسومات رسمها أطفال من قطاع غزة؛ وجاء ظهورها اللافت خلال الحفل الذي كرمتها فيه مجلة "غلامور" ضمن قائمة نساء العام 2025، تقديرا لدورها المؤثر في التعليم والطفولة، ولجهودها الإنسانية المتواصلة في دعم الأطفال المتأثرين بالنزاعات، لا سيما في غزة.

وطالما عبرت قناتها “Songs for Littles”، على "يوتيوب"، والتي يتابعها أكثر من 14.7 مليون مشترك، عن قلقها حيال ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مستخدمة منصاتها لتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة.

يشار إلى أن تصريحات "مس ريتشل" أثارت موجة تضامن واسعة من نشطاء وصحفيين وشخصيات عامة، الذين أكدوا أن دعم أطفال غزة لا يمكن بأي حال اعتباره "معاداة للسامية"، ونددوا بالحملات التي تستهدف إسكات الأصوات الإنسانية.

