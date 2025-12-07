الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل: توفير 250 وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية قوى عاملة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل – عن توفير 250 فرصة عمل جديدة بشركة "دو أوتسورس".

يأتي ذلك ​في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في الشركات العاملة في السوق المصري.

وبحسب البيان فإن الوظائف المطلوبة  تشمل: ​100 عامل إنتاج، و​100 عامل نظافة و​50 عامل تعبئة.

وأوضحت وزارة العمل أن المقابلات تبدأ من يوم غد الإثنين 8-12-2025، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 مساءً، بمقر الشركة في الشيخ زايد فيلا الياسمين، مدينة 6 أكتوبر. 

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في فرصة عمل مستقرة إلى سرعة التقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل الإدارة العامة للتشغيل توفير فرص عمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تشارك في ملتقى توظيف "مبادرة بصمة شباب مصر"

وزارة العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة

برواتب تصل لـ15 ألف جنيه، وزارة العمل تعلن عن 360 وظيفة جديدة

وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads