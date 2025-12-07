وزارة العمل: توفير 250 وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية قوى عاملة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل – عن توفير 250 فرصة عمل جديدة بشركة "دو أوتسورس".

يأتي ذلك ​في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في الشركات العاملة في السوق المصري.

وبحسب البيان فإن الوظائف المطلوبة تشمل: ​100 عامل إنتاج، و​100 عامل نظافة و​50 عامل تعبئة.

وأوضحت وزارة العمل أن المقابلات تبدأ من يوم غد الإثنين 8-12-2025، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 مساءً، بمقر الشركة في الشيخ زايد فيلا الياسمين، مدينة 6 أكتوبر.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في فرصة عمل مستقرة إلى سرعة التقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

