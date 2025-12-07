ليلة القبض على أحمد رفعت

18 حجم الخط

وأحمد رفعت كاتب صحفي ينتمي للتيار الناصري، وهو واحد ممن مارسوا مهنة الصحافة على مدار ثلاثين عاما وفق منهج منضبط للغاية والتزام بقيم وعادات وتقاليد الصحافة وما توارثناه من أعراف صحفية عن آبائنا المؤسسين، ولم يُضبط مرة وهو مخالف لميثاق الشرف الصحفي.



عرفتُ معلومة القبض على الزميل الكاتب أحمد رفعت من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال تدوينة كتبتها الإعلامية قصواء الخلالي، وبدا واضحا أن التدوينة لا تحمل معلومة موثقة حول جهة القبض أو سببه أو الموقع الذي يُحتجز فيه رئيس تحرير «إيجيبتك».



تواصلتُ مع أطراف عديدة دون الوصول إلى معلومة ذات قيمة حول عملية القبض عليه أو أسبابها، خصوصا وأن الموقع الذي يترأس تحريره أحمد حسب معلوماتي مُرخّص وخاضع لكافة القوانين المصرية، ولو أن هناك بلاغا أو سببا للقبض كان لابد أن يعرف العامة والخاصة سبب عملية القبض.



بعد سويعات قليلة تواصلتُ مع زملاء في مجلس النقابة، وعلمتُ أن عددا من أعضاء المجلس يتوجهون إلى نيابة أمن الدولة لحضور تحقيق يُجرى مع الزميل أحمد رفعت، ومن ثم يبقى السبب غير واضح بالنسبة للرأي العام، وربما تُعلن أسباب ذلك خلال ساعات.



نقيب الصحفيين، وهو خارج البلاد، كتب تدوينة تؤكد أن النقابة ليست لديها معلومات حول سبب صدور قرار بالضبط والإحضار ولا بالطريقة التي تم بها القبض على رئيس التحرير، وأكد أنه كلف زملاء بالمجلس لحضور التحقيقات والوقوف على سبب ما جرى.



لا أظن أن أحدا يقف حائلا بين القانون وأدوات تنفيذه، غير أن مجريات الأمور على هذا النحو تدفع إلى تنامي الشائعات حول القبض على رئيس تحرير موقع إخباري مرخّص من الدولة المصرية، ولو أن القضية سبّا أو قذفا أو حتى نشر معلومات غير منضبطة، فإن التعامل معها يجب أن يجري وفق أبجديات متعارف عليها.



الطريقة التي تم بها تنفيذ قرار الضبط والإحضار أثارت لغطا وغضبا وجدلا كان يمكن تلاشيه لو أن الجهة التي تطلب رئيس التحرير طلبت ذلك من النقابة أو خاطبت رئيس التحرير نفسه، إذ لا يُتصوّر أن يهرب رئيس تحرير موقع صحفي مرخّص من العدالة.

أعتقد أن أمورا تجري وفق منهجية تحاول تصوير الأمور بشكل يسيء إلى الدولة المصرية وإلى النظام، وينقل عنا واقعا مأزوما في طريقة التعاطي مع قضايا النشر إن كان الأمر يخص قضية نشر، أتمنى من الجهات الرسمية الانتقال إلى مرحلة أكثر نضجا في التعامل مع الصحافة والصحفيين بدلا من استخدام سلاح الترهيب.

