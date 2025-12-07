نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من وحدة المدارس المصرية اليابانية

18 حجم الخط

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، وفدًا من الخبراء اليابانيين المتخصصين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمحافظة والتي تستمر لمدة أسبوع، بحضور أماني صفوت مدير إدارة المدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم المصرية واليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

و أوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لتقييم وتطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وبحث خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الجارية بفرع مركز الداخلة؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.