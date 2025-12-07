الأحد 07 ديسمبر 2025
محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من وحدة المدارس المصرية اليابانية

جولة نائب محافظ الوادي
جولة نائب محافظ الوادي الجديد والوفد الياباني، فيتو
التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، وفدًا من الخبراء اليابانيين المتخصصين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمحافظة والتي تستمر لمدة أسبوع، بحضور أماني صفوت مدير إدارة المدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم المصرية واليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

و أوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لتقييم وتطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وبحث خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الجارية بفرع مركز الداخلة؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

 

 

 

