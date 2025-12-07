إصابة 8 عمال في انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

18 حجم الخط

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على عمال بعقار تحت الإنشاء في قرية كفر الجزار بنطاق مدينة بنها.

سقوط 8 عمال نتيجة انهيار شدة خشبية ببرج تحت الانشاء بمنطقة كفر الجزار ببنها

وتلقى محافظ القليوبية البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث وقع الحادث أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى انهيار جزئي لبعض الالواح الخشبية وسقوط عدد من العمال كانوا يقومون بأعمال الصب أسفل السقف، حيث بلغ عدد المصابين مبدئيًا ثمانية (٨) عمال، وبمراجعة موقف العقار تبين انه يقام بموجب ترخيص بناء رقم 155320240101472 لسنة 2024.

نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها

على الفور، وجه محافظ القليوبية الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الفورية والمتكاملة.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين وتقديم أقصى درجات الرعاية لهم.

محافظ القليوبية يكلف بمتابعة الحالة الصحية لجميع العمال المصابين

وكلف محافظ القليوبية أجهزة قطاع الصحة المختصة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية لجميع العمال المصابين، والتأكد من توفير كافة متطلبات علاجهم، مع ضرورة موافاة المحافظة بتقرير دوري ومفصل حول تطورات حالتهم وما تم اتخاذه من إجراءات علاجية بشأنهم.

كما كلف المختصين بمديرية العمل بمراجعة موقف إجراءات السلامة والصحة المهنية بموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير بشأن إجراءات السلامة، وكلف أيضا مديرية التضامن الاجتماعي لبحث سبل الدعم المادي للمصابين.

