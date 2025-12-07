الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 عمال في انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

سقوط 8 عمال نتيجة
سقوط 8 عمال نتيجة ببرج تحت الانشاء بنها، فيتو
18 حجم الخط

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، حادث سقوط جزئي لشدة خشبية على عمال بعقار تحت الإنشاء في قرية كفر الجزار بنطاق مدينة بنها. 

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

تموين القليوبية يضبط 170 كيلوجرام توابل وأعشاب منتهية الصلاحية وسجائر مهربة

سقوط 8 عمال نتيجة انهيار شدة خشبية ببرج تحت الانشاء بمنطقة كفر الجزار ببنها

وتلقى  محافظ القليوبية البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث وقع الحادث أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، مما أدى إلى انهيار جزئي لبعض الالواح الخشبية وسقوط عدد من العمال كانوا يقومون بأعمال الصب أسفل السقف، حيث بلغ عدد المصابين مبدئيًا ثمانية (٨) عمال، وبمراجعة موقف العقار تبين انه يقام بموجب ترخيص بناء رقم 155320240101472 لسنة 2024. 

نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها

على الفور، وجه محافظ القليوبية الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الفورية والمتكاملة. 

وشدد المحافظ  على ضرورة توفير كافة سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين وتقديم أقصى درجات الرعاية لهم.

محافظ القليوبية يكلف بمتابعة  الحالة الصحية لجميع العمال المصابين

وكلف محافظ القليوبية أجهزة قطاع الصحة المختصة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية لجميع العمال المصابين، والتأكد من توفير كافة متطلبات علاجهم، مع ضرورة موافاة المحافظة بتقرير دوري ومفصل حول تطورات حالتهم وما تم اتخاذه من إجراءات علاجية بشأنهم.

كما كلف المختصين بمديرية العمل بمراجعة موقف إجراءات السلامة والصحة المهنية بموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير بشأن إجراءات السلامة، وكلف أيضا مديرية التضامن الاجتماعي لبحث سبل الدعم المادي للمصابين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية القليوبية بنها كفر الجزار بنها

مواد متعلقة

مجلس "المجتمعات العمرانية" يوافق على تخصيص مبنى طبي لجامعة بنها الأهلية بالعبور الجديدة

مياه القليوبية تتابع جاهزية المحطات لمواجهة طوارئ الشتاء

محافظ القليوبية يستقبل وفد "البنك الدولي" لتفقد إنشاءات المحطة الوسيطة بالخانكة

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads