بلاغ يتهم الراقصة شروق بانتحال صفة دكتورة وخدش الحياء

بدأت الجهات المختصة، التحقيق في البلاغ المقدم من محامٍ إلى النائب العام ضد الراقصة شروق بتهمة انتحال صفة دكتورة وهي حاصلة علي دبلوم تجارة.

فضلا عن اتهامها بأفعال تخالف الآداب العامة، عقب تداول مقاطع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد جنسية ولقطات عارية، اعتبرها البلاغ خادشة للحياء العام ومحرّضة على الرذيلة.



وأوضح المحامي في بلاغه أن المحتوى المنشور يمثل إساءة صريحة للقيم الأخلاقية والدينية، ويؤثر بشكل مباشر على القيم الأسرية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال على نشر الفسق والفجور وتبث رسائل تهدد استقرار المجتمع.

وأكد المحامي أن الراقصة شروق خريجة دبلوم ومنتحلة صفة دكتورة.

