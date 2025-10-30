طلب إقامة علاقة معها، التحقيق مع راقصة وزوجها بتهمة الاعتداء على شاب بالهرم

تستجوب نيابة الجيزة راقصة شهيرة وزوجها و6 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على تاجر داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما استدرجته الراقصة إلى هناك بحجة لقائه، ليتفاجأ بوجود زوجها وعدد من الأشخاص الذين انهالوا عليه بالضرب محدثين إصابته.

وخلال التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة، واتهموا الشاب بطلب إقامة علاقة مع الراقصة، مما دفعهم لارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بعدما طالب المجني عليه الراقصة بإقامة علاقة غير مشروعة، ما دفعها للاتفاق مع زوجها على استدراجه إلى الشقة والتعدي عليه انتقاما منه.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث وأُحيلوا للنيابة العامة التي تولت التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث.

