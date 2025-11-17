في ذكرى رحيلها، هاجر حمدي من راقصة الإغراء إلى رائدة التجارة والمشروعات الخيرية

18 حجم الخط

هاجر حمدى، راقصة مصرية عرفت براقصة الإغراء، فنانة شاملة مثلت ورقصت وانتجت فى معظم أفلامها، اشتهرت بارتداء الجلباب الرجالى، وأجادت دور المرأة اللعوب، تزوجت عدة مرات واعتزلت الرقص الشرقى وعملت فى التجارة والموضة، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2008 عن 84 عاما.

ولدت فتحية أحمد السيد النجار الشهيرة بـ “ هاجر حمدي” عام 1924 بمدينة طنطا لأسرة فقيرة، اكتشفها الفنان يوسف وهبي وتتلمذت هاجر حمدي على يديه حتى إنه تبناها فنيا، وبدأ يسند إليها أدوارا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي.

سيف الجلاد كان البداية

كانت البداية الفنية لـ الراقصة هاجر حمدى مع الفنان يوسف وهبى في فيلمه الشهير "سيف الجلاد" عام 1944 أمام الفنان محمد فوزي ومحمود المليجي، لتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار إلى عالم السينما لتقوم ببطولة العديد من الأدوار المختلفة أشهرها تقديم دور المعلمة، واشتهرت بارتداء العباية الرجالي والفتاة اللعوب التي يعشقها الرجال بسبب شدة جمالها، وقدمت دور الراقصة أيضا.

ثلاثين فيلما قبل الاعتزال

وعلى مدى عشرين عاما هو عمر هاجر حمدى الفنى قدمت أكثر من ثلاثين فيلما جاء بعدها الاعتزال والعمل فى التجارة والموضة.

من أشهر أفلامها: قبلة في لبنان، عنتر وعبلة، سفير جهنم، حسن وحسن، بنات الريف، الفنان العظيم، أحلام الحب، عودة طاقية الإخفاء، بنات الريف، كيد النسا، عروسة البحر، وغيرها.

هاجر حمدى

عشقت هاجر حمدي الثقافة والاطلاع حتى عرفت بالراقصة المثقفة، ثقفت نفسها بنفسها، وقالت في أحد حواراتها إنها قرأت ما لا يقل عن ألف كتاب، وأتقنت 4 لغات، بل كانت تستطيع أن تدير جلسة ثقافية، وتناقش كبار الشخصيات فى العديد من الموضوعات عاشقة لمعظم الكاتبات المصريات.

زواج قصير من كمال الشناوى

تزوجت هاجر حمدي من الفنان كمال الشناوي، حيث تعارفا أثناء تصوير فيلم "بنت العمدة"، الذي عرض في مثل هذا اليوم أيضا عام 1949، إخراج عباس كامل، وهو يعالج قضية هروب الأزواج من البيت، ونشأت أثناء تصوير الفيلم قصة حب كبيرة بينهما انتهت بالزواج، وقدما معا فيلمين فقط كانت هي بطلتهما الأولى وهما فيلم على قد لحافك عام 1949، وفيلم المعلم بلبل.

هاجر حمدى

تقول هاجر حمدي في حوار لها مع ثروت فهمي عام 1951 فى مجلة آخر ساعة: " بعد الاعتزال فكرت في الاتجاه إلى التجارة وافتتاح محل للأزياء وأنا في أمريكا بعدما اكتسبت خبرة معقولة بذوق السيدات وتطور الموضات، وبعد عودتي عرضت على أصحاب محال "شاهر "ما عندي من أفكار، فأسندوا إلي فرعا بوسط المدينة أشرفت عليه بنجاح، ثم تركت شاهر، وعملت في محل أحد الجواهرجية المعروفين، أقوم بتركيب المصوغات نظير مرتب معين عن كل قطعة، ومن العمولة تكون لدى رأس مال ــ أربعة آلاف جنيه ــ بدأت به مشروعي الخاص، وكان إيجار المحل 12 جنيها في الشهر ويعمل في الأزياء وأدوات التجميل، ونظرا لاتساع المحل خصصت فيه جزءا للمساج والتجميل.

عشقت الراقصة هاجر حمدي التجارة منذ صغرها بل ومارستها بجانب الفن طوال مشوارها فهي تقول:الفن والبيع عندي كعينى، الفن عيني اليمنى والبيع عيني اليسرى، والجميع يعرف كيف يحب الإنسان عينيه وقانون عملي في البيع أن الزبون دائما على حق ولو كان مخطئا، وأن صاحب المحل مخطئ ولو كان الحق معه، وأنا أستعمل التمثيل في حياتي اليومية، أبكي وأضحك لأجعل الزبائن يشترون بضاعتي، وقد عشت حياتي ذواقة للموضة الجيدة حتى أصبحت خبيرة في الموضة، والستات في مصر ذوقهم يتقدم بسرعة كبيرة، والست بتمشى حسب الموضة دائما.

مسلسلين للتليفزيون فقط

عادت هاجر حمدى إلى التمثيل بعد اعتزال السينما سنوات طويلة لتعمل فى مجال الدراما، وشاركت في مسلسلين فقط هما:الزواج على طريقتي عام 1995، وحواء والتفاحة عام 1996.

مشروعات البر فى نهاية العمر

حين وصلت هاجر حمدى إلى الستين من عمرها وبعد الرقص وبعده تجارة الملابس والأزياء قامت بإنشاء مركز إسلامي كبير به مستشفى ومدرسة ودار لرعاية الأيتام ودار لرعاية كبار السن ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة للمكفوفين، ثم اعتزلت الناس حتى أولادها، وعاشت فى فيلتها بالمحمودية بعيدًا عن الناس تتعبد وتحفظ القرآن الكريم كله، وأوصت أن تخرج من مسجد السيدة نفيسة وألا يقام لها عزاء، حتى رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2008.

