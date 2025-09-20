تحية كاريوكا، اعتزلت الرقص في الملاهي بسبب إهانة ممثلة وهذه قصة نضالها ضد الإنجليز

تحية كاريوكا، أشهر راقصة شرقية في الخمسينيات والستينيات ملكة الجدعنة وطيبة القلب، تعشق القراءة لنجيب محفوظ وشعر صلاح عبد الصبور، تكره الحزن والنكد وتهوى الأسفار وركوب الطائرات، وصفتها ام كلثوم بملكة الرقص التى تغنى بجسدها، رحلت في مثل هذا اليوم عام 1999.

قال عنها الأديب إحسان عبد القدوس: “تحية كاريوكا فنانة عالمية طيبة القلب، عالمية بعد أن رقصت في كل قطر من أقطار العالم، وهي تستحق لقب فنانة لأنها استطاعت أن تجعل من الرقص الشرقي فنا بعد أن كان عرضا للجسد، كما استطاعت أن تجعل من الراقصة سيدة محترمة”.

بديعة مصابني بداية المشوار مع الرقص

كانت البداية الفنية لتحية كاريوكا مع بديعة مصابني، حيث انضمت إلى صفوف الجموع من الراقصات خلف بديعة مقابل ثلاثة جنيهات فى الشهر، ثم انفردت بالرقص وحدها، وفجأة أصبحت تحية نجمة الحفلات وموضة الطبقة الراقية واستأجرت فيلا فى الدقى، وكانت ملتقى أهل الفن والسياسة ونجوم المجتمع والأمراء.

تحية كاريوكا

عن سر اسم كاريوكا قالت تحية: “أعد لها مدرب فرقة بديعة إيزاك ديكسون فقرة باسم كاريوكا، وهى نفس الفقرة التى قدمتها الراقصة جنجر روجرز فى فيلم “رحلة إلى ريو” واشتهرت بها تحية وغير المدرب اسمها من تحية محمد إلى تحية كاريوكا، وبنصيحة من سليمان نجيب تعلمت القراءة والكتابة وإتقان اللغات، أيضا تعلمت الرقص من حورية حسن، والكلاكيت من روجيه، ورنة الصاجات من نوسة والدة الراقصة نبوية مصطفى”.

25 مسرحية سياسية

قدمت تحية كاريوكا للمسرح في البداية روايات بسيطة مع إسماعيل يس وتطورت بعد زواجها من فايز حلاوة فقدمت المسرح السياسى بمسرحيات: البغل فى الإبريق، حضرة صاحب العمارة، بلاغ كاذب، روبابيكيا، ياسين ولدى، الثعلب فات، يحيا الوفد وغيرها، ليصل عددها 25 مسرحية.

تحية كاريوكا بعد الحجاب والاعتزال

ولـ تحية كاريوكا حكاية مع الملك فاروق فقد رقصت فى قصر عابدين بدعوة من الملك وأعجب الملك برقصتها وقفزت تحية فوق ترابيزة الملك ورقصت عليها وسط ذهول الجميع، وأمر الملك بصرف مبلغ 50 جنيها لها، وفى اليوم التالى ذهبت إلى قصر عابدين وكان ناظر الخاصة الملكية مراد محسن قال لها “فوتى علينا بكرة”.. فصرخت فى وجهه وقالت له: "بكرة إيه يا دلعدى..أنا عاوزة فلوسى دلوقتى" وسمعها رئيس الديوان أحمد حسنين وأمر بصرف الخمسين جنيها لها.

الراقصة تحية كاريوكا

كانت انطلاقة تحية كاريوكا فى السينما كان أول فيلم سينمائى ترقص وتمثل فيه "دكتور فرحات" عام 1935 مع المخرج توجو مزراحى، وتوالت أعمالها السينمائية حتى انها اعتزلت الرقص لتتفرع للتمثيل فى السينما، فقدمت خلال مشوارها الفنى اكثر من 300 فيلما منها: شباب امرأة، لعبة الست، أم العروسة، درب العوالم، حبيب قلبي، أحب البلدى ن ليلة الجمعة، أحلام الشباب، أم العروسة، آه يابلد آه، سمارة، شاطئ الغرام، الفتوة، خلى بالك من زوزو، حدوتة مصرية وغيرها.



حول قرار اعتزال الرقص فى الصالات والملاهى الليلية تقول تحية كاريوكا: بعد فيلم لعبة الست خرجت من مسرح بديعة مصابني وهجرت الاستعراض فى الصالات والأماكن العامة واكتفيت بالسينما والرقص فى الأفلام والحفلات الرسمية، إلى أن شاهدت الممثلة أمينة محمد تقدم العشاء للزبائن فى إحدى الصالات وسط سخرية البعض منها فحزنت على حالها وقررت اعتزال الاستعراض والرقص نهائيا.

تحية كاريوكا فى أحد أفلامها



للفنانة تحية كاريوكا مواقف وطنية متعددة بدأت عام 1948 حين ساعدت الفدائيين في منطقة القناة أثناء الأعمال الفدائية قبل ثورة يوليو1952 بعد أن أصبحت الإسماعيلية مأوى ومركز لأسلحة الإنجليز في فايد وأبوصير وأبو سلطان. ولان تحية كاريوكا يجهل الكثيرين تاريخها السياسى استغلت دخولها الإسماعيلية كأحد بناتها في نقل الأسلحة في سيارتها الخاصة للفدائيين.

ست بألف رجل

حين رفض الغرب تسليح مصر عام 1955 خرجت في مقدمة الفنانين تطوف الشوارع تجمع التبرعات في أسبوع "تسليح الجيش" للمساهمة في صفقة أسلحة من المعسكر الشرقى كما قدمت تحية وأم كلثوم أكبر تبرعات الفنانين وقدمت تحية مجوهراتها من أجل تسليح الجيش المصرى وشكرها عبد الناصر وقال لها كلمته الشهيرة “إنك بألف رجل يا تحية” فردت عليه “كله من خير مصر يا ريس”.

ثورية حتى الرحيل



وعند خروج قانون النقابات الفنية 103 الذى يعطى النقيب الاستمرار مدى الحياة، كانت كاريوكا قد امتد بها العمر ولم تعد تقوى وتتحمل ورغم ذلك اعتصمت وأضربت عن الطعام لمدة خمسة أيام وكانت النتيجة دخولها المستشفى لإصابتها بهبوط حاد قى القلب وتصلب الشرايين، واستعان المخرج يوسف شاهين بمشهد إضرابها في فيلمه “حدوتة مصرية”.

