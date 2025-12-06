الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وسيول تضرب عدة مناطق الأيام المقبلة

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن دخول مصر في موجة جديدة من عدم الاستقرار بدأت بالفعل على سواحل البحر الأحمر ومناطق من سيناء، تزامنًا مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية.

أمطار رعدية وسيول في سيناء وخليج العقبة

أوضح القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض، أن الطبيعة الجغرافية لسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ساهمت في تكوّن السيول نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي استمرت طوال اليوم.

وأكد أن هذه الموجة ستترك تأثيرات واضحة على المناطق الجبلية والمنخفضة، محذرًا قائدي المركبات والمسافرين عبر الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر من خطورة السيول.

امتداد فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة

وأشار عضو هيئة الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدًا على سواحل البحر الأحمر بدرجات خفيفة، لكن مع بداية يوم الاثنين ستزداد حدتها لتصل إلى أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من الساحل الشمالي الغربي، أمطار تمتد إلى محافظات الوجه البحري، احتمال توسّع السحب الممطرة باتجاه القاهرة الكبرى وفق التحديثات النهائية، انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح تزيد الإحساس بالبرودة.

وأضاف القياتي أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، إذ تسجل العظمى في القاهرة 21 درجة مئوية فقط، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خصوصًا خلال الليل.

شبورة مائية كثيفة حتى التاسعة صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة ومحافظات الدلتا في الساعات الأولى من الصباح، ممتدة حتى الساعة التاسعة، ما يستوجب قيادة حذرة لتجنب الحوادث.

هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

ولفت القياتي إلى أن احتمالات وصول السحب الممطرة إلى بعض المناطق الشمالية قد تمتد بالفعل إلى القاهرة، لافتًا إلى أن الهيئة ستعلن الكميات المتوقعة بدقة فور ثبات الخرائط الجوية.

