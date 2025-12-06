زيلينسكي: اتفقنا مع واشنطن على الخطوات المقبلة وصيغ المحادثات بشأن وقف الحرب

18 حجم الخط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومهمة مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع جاريد كوشنر صهر الرئيس.

مكالمة هاتفية طويلة ومهمة مع ستيف ويتكوف

وأضاف على منصة "إكس": "أوكرانيا تؤكد عزمها مواصلة العمل بنية حسنة مع الجانب الأمريكي لتحقيق سلام حقيقي. واتفقنا على الخطوات المقبلة وصيغ المحادثات المشتركة بشأن الحرب في أوكرانيا".



كما أوضح زيلينسكي أنه ينتظر أن يقدم له أوميروف تقريرًا مفصلًا شخصيًا في كييف.



مناقشات بناءة بين ويتكوف وكوشنر



وعقد ويتكوف وكوشنر محادثات على مدى يومين مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف في ميامي هذا الأسبوع، والتي وصفها الجانبان بأنها "مناقشات بناءة حول دفع مسار موثوق به نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا".



وكان من المتوقع أن يطلع ويتكوف أوميروف على اجتماعه في موسكو هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

