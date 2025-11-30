نتنياهو يتقدم بطلب رسمي للرئيس الإسرائيلي للعفو عنه

18 حجم الخط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج.

نتنياهو يتقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي

وأوضح المكتب في بيان اليوم الأحد أن نتنياهو تقدم بطلب العفو قبل قليل، مضيفًا أن الطلب نقل إلى قسم الشؤون القانونية.

وقبل وقت سابق أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أن الأخير تلقى رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في رسالة ترامب: "مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه "القضية" المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود، إيران، هي محاكمة سياسية وغير مبررة"، وفق وكالة رويترز.

إلا أن هرتسوج رفض الطلب بأدب، معتبرًا أنه "على كل من يرغب في العفو أن يقدم طلبًا وفقًا للقواعد". بمعنى آخر، إذا كان نتنياهو مهتمًا بالعفو، فهو مدعو لتقديم طلب رسمي إلى الرئيس، حسب وكالة "معا" الإخبارية.

شروط الحصول على العفو لنتنياهو

من جهته ذكر رئيس المعارضة يائير لابيد بأن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال". وأشار إلى ضرورة تذكير الرئيس الأمريكي بأن "إسرائيل دولة ذات سيادة.. وأن هناك حدودًا للتدخل".

كما اعتبر أنه "لا يمكن لنتنياهو أن يهرع لطلب مساعدة ترامب كلما وجد نفسه في مأزق"، حسبما نقلت إذاعة "كان".

في المقابل رأى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "لوائح الاتهام الملفقة والدنيئة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحولت منذ زمن طويل إلى لائحة اتهام ضد مكتب المدعي العام"، معتبرًا أن "العفو في هذه القضية هو الإجراء الصحيح والعاجل". وختم قائلًا: "أيها الرئيس هرتسوج، استمع إلى الرئيس ترامب!".

