انطلاق فعاليات البرنامج التطوعي للغة الروسية بالقاهرة

انطلقت فعاليات البرنامج التطوعي للغة الروسية بالقاهرة، بمشاركة كل من الطالبة باتريس لمومبة ماريا يرموشينا، منالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وتاتيانا رودنيفا الطالبة بالجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي.

بدأ الوفد التطوعي الروسي سلسلة من الأنشطة التعليمية في مصر كجزء من المشروع الدولي واسع النطاق "الحركة التطوعية "من أجل روسيا!"، الذي نفذته الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة، والمواطنين الذين يعيشون في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي (Rossotrudnichestvo) بالتعاون مع الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي،.

ويتم تنفيذ المشروع بالتنسق مع المركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة، وسوف يستمر لمدة شهر حيث سيتعامل الوفد التطوعي الروسي مع الجمهور المصري المهتم باللغة والثقافة الروسية.

ويتضمن البرنامج المصمم لـ144 ساعة أكاديمية، العديد من الفصول الرئيسية والمحادثات التفاعلية ودروس السفر والاختبارات.

وسيتعرف المشاركون على التقاليد الروسية، والروس المشهورين الذين ساهموا في العلوم والثقافة العالمية، بالإضافة إلى إتقان التعبيرات اللغوية المفيدة من خلال الانغماس في الانشطة التفاعلية ليكون الغرض الرئيسي من الأنشطة هو التغلب على حاجز اللغة وزيادة اهتمام شباب القاهرة بتعلم اللغة الروسية والتعرف أكثر على الثقافة الروسية.

