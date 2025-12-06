السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من الأتربة والرمال

حالة الطقس
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس

حالة الطقس اليوم السبت

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16
 

