اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدأت فى الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي الساعة التاسعة صباحا.

ويكون هناك اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16



