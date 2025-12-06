السبت 06 ديسمبر 2025
إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الاحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا.

 

واعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

