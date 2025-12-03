الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظ جنوب سيناء يبحث مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء سامي علي شديد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات (NCTS)، واللواء محمد لبيب، مدير التسويق والمشروعات بالشركة، لبحث أوجه التعاون المشترك في تطوير خدمات الاتصالات بالمحافظة، خاصة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ جنوب سيناء عرضًا تفصيليًا لموقف المحافظة من المنظومات الحالية، بما في ذلك منظومة الرصد المرئي وإمكانات وقدرات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ، واستعراض جهود المحافظة في دعم البنية الرقمية والخدمات التكنولوجية.

كما استعرض رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والرصد المرئي، والتحول الرقمي، والشبكة الوطنية للطوارئ، موضحًا قدرة الشركة على دعم المحافظة بالحلول التقنية الحديثة ورفع كفاءة الأنظمة الحيوية.

وناقش اللواء سامي شديد إمكانية تطوير المنظومات الحالية بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء منظومات جديدة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية، والاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يعزز قدرات المحافظة في إدارة الأزمات وتأمين المنشآت الحيوية.

كما تضمن الاجتماع دراسة تجهيز خمس سيارات ميدانية مزودة بخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لاستخدامها داخل الوديان والمناطق السياحية غير المخدومة، بما يوفر تغطية اتصالية مستقرة وآمنة للسائحين والعاملين وفرق الطوارئ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن توفير سيارات الاتصالات المتنقلة عبر القمر الصناعي المصري سيشكل إضافة مهمة للقطاع السياحي، ويسهم في تعزيز منظومة الأمان داخل المناطق الجبلية والوديان، مما يعود بالنفع على حركة السياحة ويزيد من قدرة المحافظة على الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية الرقمية والرصد المرئي والشبكة الوطنية للطوارئ، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة اتصالات عصرية ومتكاملة تخدم المواطنين والزائرين على حد سواء.

