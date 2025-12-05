الجمعة 05 ديسمبر 2025
محافظات

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
انطلقت صباح اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى مساجد محافظة شمال سيناء ( الشيخ زويد- الجورة-رفح)، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.

 

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء 

وتأتى القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب

محافظ جنوب سيناء يبحث مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

 ويأتي موضوع الخطبة الأولى بعنوان «العقول المحمدية»، أما الخطبة الثانية بعنوان «التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء».
 

احمد الطيب شيخ الازهر أسامة السيد الأزهري الأزهر الشريف الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية جامعة شرق بورسعيد دار الإفتاء المصري صحة شمال سيناء صحح مفاهيمك

