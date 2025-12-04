الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب

وقّعت مديرية الصحة بشمال سيناء بروتوكول تعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية، ضمن فعاليات القافلة الطبية بقرية قاطية في مركز بئر العبد، بهدف تعزيز الرعاية الصحية ودعم التدريب الطبي والبحث العلمي.

صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الصحية والتدريب

وقع البروتوكول الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين الخولي نيابة عن رئيس الجامعة.

ويشمل التعاون تدريب طلاب الجامعة داخل مستشفيات ووحدات الصحة بالمحافظة، ودعمها بالكوادر الطبية المتخصصة، وتنظيم ورش عمل مشتركة، والمشاركة في القوافل الطبية للوصول إلى المناطق البعيدة.

وقدمت القافلة خدمات طبية مجانية في عدة تخصصات لأهالي قاطية، فيما وجّه وكيل الوزارة بتوفير طبيب عظام أسبوعيًا وتشغيل عيادة الأسنان مساءً، ودعم الوحدة الصحية بالأدوية.

محافظ جنوب سيناء يبحث مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع نادي قضاة جنوب سيناء

وأكد “عبد العال” استمرار جهود المديرية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الكوادر بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية لدعم المنظومة الصحية في شمال سيناء

