محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لمشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بدهب

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب.

محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لمشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه

وأكد المحافظ أن أهمية المشروع تنبع من كون دهب واحدة من أهم المدن السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الصرف بها يمثل أولوية قصوى لحماية البيئة والشواطئ والشعاب المرجانية، وضمان نمو المدينة العمراني والسياحي وفق المخطط الاستراتيجي المستقبلي.

وقال المحافظ إن الوضع الحالي للمنظومة يضم شبكات انحدار و8 محطات رفع فرعية ومحطتي رفع رئيسيتين ومحطة رفع مدخل، إضافة إلى محطة معالجة طاقة 8000 م³/يوم، إلا أن بعض المحطات تعاني من تهالك وتكرار أعطال في خطوط الطرد، بما يستلزم حلولًا جذرية تتجاوز المعالجات المؤقتة.

وأشار إلى أن خطة الدولة للتطوير تعتمد على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، والاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل التكلفة، واستخدام تكنولوجيات تشغيل بسيطة ومنخفضة التكلفة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءتها.

وأوضح المحافظ أن الحل العاجل المعتمد يشمل تنفيذ منظومة معالجة مبدئية آمنة بيئيًا، ونقل المياه المعالجة إلى الغابة الشجرية بدلًا من تصريفها، إلى جانب إنشاء خط طرد دائم بقطر مناسب للحد من الأعطال المستقبلية.

وفي إطار التوسع الأخضر، أوضح المحافظ أنه تم رفع مساحة الغابة الشجرية من 50 فدانًا إلى 236 فدانًا حاليًا، مع التخطيط للتوسع إلى 400 فدان عند الوصول للطاقة القصوى للمحطة، مؤكدًا أن المياه المعالجة سيتم استغلالها في ري المسطحات الخضراء والزراعات بدلًا من إهدارها.

وكشف المحافظ عن الإجراءات التنفيذية التي تمت بالفعل، وتشمل تفريغ الأحواض الأولى بمحطة المعالجة وإزالة الحشائش، وإجراء الرفع المساحي والجسات لمسار خط السيب والأراضي الزراعية، وإعداد مقايسات رفع كفاءة 6 محطات رفع رئيسية تعاني أعطالًا جسيمة، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الوطنية للتوريدات والمقاولات لإعادة تأهيل محطة المعالجة.

وأكد المحافظ أن التكلفة المبدئية للمشروع تبلغ 400 مليون جنيه، مع تكليف الشركة المنفذة بمراجعة منظومة الصرف الصحي بالكامل بمدينة دهب ضمن خطة متكاملة للتطوير.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تعتمد حلولًا مؤقتة بل تتجه لحلول جذرية مستدامة، وأن مشروع الصرف الصحي في دهب يمثل جزءًا من رؤية شاملة لتحويل المدينة إلى نموذج للسياحة البيئية، مشددًا على المتابعة اليومية لأعمال التنفيذ حتى التشغيل الكامل للمشروع.



