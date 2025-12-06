السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خليفة أبو شباب للإعلام العبري: سنواصل محاربة حماس

عسان الدهيني، فيتو
عسان الدهيني، فيتو
18 حجم الخط

أعلن القائد الجديد لعشيرة "أبو شباب"، غسان الدهيني، أن مجموعته ستواصل محاربة حركة حماس في جنوب غزة بوتيرة أكبر، وذلك خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية.

الدهيني: سنواصل محاربة حركة حماس 

وقال الدهيني: "لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار."

وأكد الدهيني، أن فقدان القائد السابق مؤلم، لكنه لا يوقف القتال ضد "الإرهاب"، مضيفا: "نواصل بالقوة نفسها، بل وبمزيد من العزم".

 الدهيني: سنطرد حماس من غزة 

وأشار الدهيني، إلى أن الجماعة ستعمل على طرد حماس من جنوب غزة، موضحا: "سنطهر المنطقة للمدنيين، ونسعى لجعل القتال في منطقة لا يمتلك السلاح فيها إلا قواتنا، منطقة يمكن وصفها بأنها منزوعة السلاح، هناك مدنيون يؤمنون بالسلام، ونحن نعد مكانا آمنا لاستقبالهم". 

وانتشر على تطبيق تلجرام مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، ووصفه بأنه رسالة لإظهار جاهزية القوات ومتانة معنوياتهم.

وقال: "هدف الفيديو بسيط وواضح: إظهار أن "القوات الشعبية" ما زالت تعمل، والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية".

وجاء تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل القوات الشعبية القناة 12 الاسرائيلية حركة حماس حماس

مواد متعلقة

القوات الشعبية في غزة توضح ملابسات مقتل ياسر أبو شباب

إسرائيل تعلن استعدادها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

كأس العرب، الجزائر تتقدم علي البحرين 1/3 في الشوط الأول

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد

كيف برَّأ الله نسل الأنبياء من عبادة الأصنام؟ أحمد كريمة يجيب

صراع العروش ودم آل النبي، لماذا ظلّت مطاردة آل البيت تتكرر عبر التاريخ؟ عالم يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads