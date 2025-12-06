خليفة أبو شباب للإعلام العبري: سنواصل محاربة حماس

18 حجم الخط

أعلن القائد الجديد لعشيرة "أبو شباب"، غسان الدهيني، أن مجموعته ستواصل محاربة حركة حماس في جنوب غزة بوتيرة أكبر، وذلك خلال مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية.

الدهيني: سنواصل محاربة حركة حماس

وقال الدهيني: "لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار."

وأكد الدهيني، أن فقدان القائد السابق مؤلم، لكنه لا يوقف القتال ضد "الإرهاب"، مضيفا: "نواصل بالقوة نفسها، بل وبمزيد من العزم".

الدهيني: سنطرد حماس من غزة

وأشار الدهيني، إلى أن الجماعة ستعمل على طرد حماس من جنوب غزة، موضحا: "سنطهر المنطقة للمدنيين، ونسعى لجعل القتال في منطقة لا يمتلك السلاح فيها إلا قواتنا، منطقة يمكن وصفها بأنها منزوعة السلاح، هناك مدنيون يؤمنون بالسلام، ونحن نعد مكانا آمنا لاستقبالهم".

وانتشر على تطبيق تلجرام مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، ووصفه بأنه رسالة لإظهار جاهزية القوات ومتانة معنوياتهم.

وقال: "هدف الفيديو بسيط وواضح: إظهار أن "القوات الشعبية" ما زالت تعمل، والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية".

وجاء تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، خلال اشتباك بين مجموعات مسلحة في جنوب غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.