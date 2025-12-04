القوات الشعبية في غزة توضح ملابسات مقتل ياسر أبو شباب

18 حجم الخط

ياسر أبو شباب، أعلنت القوات الشعبية في غزة وفاة أحد عناصرها، ياسر أبو شباب، مؤكدة أنه ارتقى متأثرًا بإصابته أثناء المشاركة في فض نزاع عائلي بين أبناء عائلة أبو سنيمة في جنوب القطاع.

وفاة ياسر أبو شباب نتيجة تدخل اجتماعي وليس اشتباكًا فصائليًا

وأوضحت القوات الشعبية أن مهمة أبو شباب كانت تهدف إلى احتواء مشاجرة عائلية ومنع تفاقمها، مشددة على أنه لم يكن في موقع اشتباك مسلح أو عملية أمنية، وأن دوره كان فضّ النزاع وتهدئته قبل أن يتعرض للإصابة التي أودت بحياته.

نفي قاطع للأنباء المتداولة حول اغتيال ياسر أبو شباب

ونفت القوات الشعبية بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها عبر بعض المنصات والتي ادعت أن حركة حماس تقف وراء مقتل ياسر أبو شباب، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى إثارة الفتنة وبث الشائعات داخل المجتمع الفلسطيني.

وشددت القوات الشعبية في بيانها على ضرورة تحري الدقة، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم تداول الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الرسمية لتجنب التضليل وإثارة البلبلة في ظل الظروف الحساسة التي يعيشها القطاع.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مصادر أمنية، عن وقوع عراك داخلي بين أفراد إحدى الجماعات المسلحة، بعد اتهامات بتعاون أحد قادتها مع إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن القيادي ياسر أبو شباب دخل في مشادة عنيفة مع أحد أفراد جماعته، على خلفية خلافات متصاعدة تتعلق بالتنسيق أو نقل معلومات لصالح الجانب الإسرائيلي.

مشادة داخلية تكشف توترًا داخل ميليشيا ياسر أبو شباب

وأفادت المصادر الأمنية – وفق ما نقلته الصحيفة – أن المشادة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جاءت نتيجة خلافات متراكمة بين العناصر المسلحة، وسط اتهامات مباشرة لياسر أبو شباب بالتورط في تعاون أمني. وذكرت التقارير أن العراك تطور من نقاش حاد إلى اشتباك بالأيدي، ما أثار حالة من التوتر داخل المجموعة.

اتهامات بالتعاون مع إسرائيل وراء الشرارة في قتل ياسر أبو شباب

وأكدت التقارير أن سبب العراك يعود إلى اتهامات بالتعاون مع إسرائيل، وهي تهمة أثارت انقسامًا داخل جماعة ياسر أبو شباب ودفعت أحد عناصرها لمواجهة أبو شباب بشكل مباشر. وتشير المصادر إلى أن هذه الاتهامات – سواء صحت أم لا – ساهمت في تأجيج صراع داخلي يعكس حالة من الاضطراب داخل التنظيم.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عدة مناطق في قطاع غزة، شهدت توزيعا للحلوى، بعد مقتل ياسر أبو شباب، زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في مدينة رفح جنوبي القطاع.

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

وتظهر صور متداولة شبابا فلسطينيين يوزعون الحلوى على المارة، احتفالا بـ مقتل ياسر أبو شباب.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة، على يد مسلحين في رفح جنوبي القطاع.

