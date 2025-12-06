الليمون يصل لـ30 جنيها، أسعار الخضروات في محافظة البحيرة اليوم السبت (فيديو وصور)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الخضروات بالأسواق بـ محافطة البحيرة اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الخضروات ارتفاعا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرار الاخر.





ارتفاع أسعار الليمون بأسواق محافظة البحيرة





وشهدت بعض اسعار الخضروات ارتفاعًا ملحوظا خلال الأيام الماضية وتحديدا البطاطس والليمون، وتجاوز سعر كيلو الليمون 30 جنيها في أسواق محافظة البحيرة، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى 12 جنيها.





وأشار أحد البائعين بالسوق إلى أن ارتفاع أسعار الليمون بمحافظة البحيرة بهذا الشكل، يرجع لفواصل العروات من العروة الصيفية والشتوية، والذي أدي بدوره إلى ارتفاع كبير بأسعار الليمون، مضيفا ان سيواصل الأرتفاع ايضًا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى 50 جنيها في بعض الأحيان.





أسعار الخضروات اليوم بمحافظة البحيرة





طماطم تسجل 8 جنيهات.

بطاطس تسجل 12 جنيها.

بصل يسجل 15 جنيها.

كوسة تسجل 15 جنيها.

باذنجان يسجل 10 جنيهات.

خيار يسجل 20 جنيها.

جزر يسجل 20 جنيها.

فاصوليا خضراء تسجل 25 جنيها.

ليمون يسجل 30 جنيها.

ثوم بلدي يسجل 40 جنيها.

ثوم مستورد يسجل 70 جنيها.

بطاطا تسجل 10 جنيها.

شطة تسجل 15 جنيها.

فلفل ألوان يسجل 30 جنيها.

