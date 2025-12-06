وزير الإسكان يتفقد 3 مشروعات سكنية في العلمين الجديدة

18 حجم الخط

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها أبراج LD04 ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وصعد وزير الإسكان إلى أحد الأبراج الشاطئية نموذج LD04، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها ومنها أعمال التشطيبات والتوريدات، كما تفقد إحدى الوحدات بالبرج، وهو جزء من أبراج العلمين السكنية الشاطئية الفاخرة، وهو مشروع ضخم يضم أبراجًا سكنية شاهقة (3 أبراج)، موجهًا بدفع العمل بالأعمال المتبقية بالمشروع.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث أشار الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية، موضحًا أن منطقة الفيلات بمزارين تتكون من عدد( 285) فيلا.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

وانتقل شريف الشربيني ومرافقوه لتفقد موقف الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجها بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإزالة أي مخلفات بالحي، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

