تفاصيل طرح وحدات تجاري إداري طبي بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات تجاري إداري طبي بممشي الحي السكني الثالث بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن مبادرة بيتك في مصر للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة 62 وحدة تجاري إداري طبي بالمشروع بمساحات مختلفة والحجز والتقديم من خلال موقع مبادرة بيتك في مصر والسداد بالدولار.

ورابط التقديم من خلال منصة بيتك في مصر من هنا

ويضم الطرح الجديد إجمالي 892 وحدات سكنية وتجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومثلث ماسبيرو والقاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر.

تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج

أكد الوزارة على أن الطرح الجديد يأتي لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

وسبق وطرحت وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية، ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

خطوات حجز وحدات بيتك في مصر

ونستعرض خطوات الحجز كالتالي:

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

1- ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ - اﻟﻤﺸﺮوع - اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮاد اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ.

2- ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮذج اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إﻗﺮار ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ وﺑﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط، وﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮي ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

3- ﺛﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻟﺤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺛﻢ إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺤﺪد.

4- ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻤﻢ ﺑﻪ إﺟﺮاءات ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

5- ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺪﻳﻞ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

6- ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮاد ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎره، وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة، واﻟﻌﺒﺮة ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻬﻴﺌﺔ المجتمعات العمرانية ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

7- اﻟﺴﺪاد ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ -ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ (SWIFT) - ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ- ﻟﻜﻞ وﺣﺪة، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ودﻓﻌﺔ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء واﻷﻗﺴﺎط، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻮد اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

8 -ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺒﻠﻎ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ وإرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ ﺑﺼﻴﻐﺔ JPG - PDF وﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ 2M.B، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺴّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﺠﻤّﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة.

9- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻮﺣﺪة أو ﻋﺪم إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣ ﻞ وﺻﺤﻴﺢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ 500).(USD

10- ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.

11- ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ.

12- ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ.

13- ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟاﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط.

