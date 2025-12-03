الأربعاء 03 ديسمبر 2025
مسؤولو الاسكان يتفقدون عددا من مشروعات العبور الجديدة

مسؤولو الاسكان يتفقدون عددا من مشروعات العبور الجديدة
تفقد المهندس محمد الزهير معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددا من المشروعات الجارية بالمدينة.

شاركهم في الجولة التفقدية المهندس عادل قاسم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، والمهندس احمد رجب معاون رئيس الجهاز للإسكان، ومديرو الإدارات التنفيذية المعنية.

وركزت الجولة على متابعة أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين (١٥) و(١٦). حيث يضم الحي (١٥) عدد ٧٠٥ عمارة، فيما يضم الحي (١٦) عدد ٤٣٣ عمارة، وخلال الجولة الميدانية، حث المهندس محمد الزهيري الفِرَق التنفيذية والمقاولين على تكثيف الجهود ومواصلة العمل بنفس الحِرَفية والانضباط، لضمان التسليم ضمن الجدول الزمني المخطط له. 

كما تابع المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، نسب التنفيذ الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية الجارية في المناطق المختلفة، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام الحرفي بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل، باعتبار أن رضاء المواطن هو الهدف والغاية.

وامتدت المتابعة لتشمل أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء، إضافة إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات، وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات الآمنة، وإضافة مسارات مخصصة للدراجات، وذلك لتحقيق التكامل الحضاري والخدمي.

وكان لمشروعات الاستدامة نصيب من الزيارة، حيث تفقد مشروع الإسكان الأخضر بالحي (٣٧) والذي يضم ١٤٣ عمارة سكنية صديقة للبيئة، للوقوف على الجداول الزمنية الدقيقة ونسبة الإنجاز المحققة وجودة التشطيبات النهائية في هذا المشروع الرائد.

وفي ختام الجولة، أشاد المهندس محمد زهير، معاون نائب رئيس الهيئة، بالجهد المبذول والتنظيم الجيد والنتائج الملموسة على أرض الواقع، معربًا عن ثقته في قدرة جميع الأطراف على إنجاز هذه المشروعات القومية الحيوية وفقًا لأعلى المستويات.

وتحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال هذه المتابعات المستمرة والمكثفة، على تقديم نموذج وطني متميز في إدارة المشروعات العملاقة، يضمن تحقيق الأهداف التنموية ويساهم بشكل فعال في توفير سكن لائق وبيئة معيشية متكاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

