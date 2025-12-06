وزير الإسكان يتفقد مشروعي M8 by the lake وبوغاز توصيل المياه لبحيرة نيو مارينا

18 حجم الخط

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدًا ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني بتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير كافة احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، عبر إتاحة أراضٍ متنوعة الاستخدامات تشمل التعليمية والتجارية والإدارية والطبية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وترسيخ مكانة العبور الجديدة كإحدى أهم المدن الواعدة بشرق القاهرة.

وأكد أن الجهاز مستمر في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة جاذبة تساعدهم على تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة في التوسع العمراني المستدام.

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2025، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

قطعة أرض رقم (252) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 881م² – نشاط (حضانة) – بالحي 39

قطعة أرض رقم (253) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 1710م² – نشاط تجاري إداري – بالحي 39.

قطعة أرض رقم (33) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 11679م² – نشاط تعليمي (مدرسة ) – الحي 14

قطعة أرض رقم (55) – الخدمات الإقليمية – بمساحة 4289م² – نشاط طبي – بالحي 39.

وجدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة دعوته للمستثمرين الجادين لاغتنام الفرص الواعدة التي توفرها المدينة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية المتسارعة. فالمدينة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الجادة التي تتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تعظيم العائد من موارد المدن الجديدة ودعم مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة وتعود بالنفع على المستثمر والمجتمع على حد سواء.

