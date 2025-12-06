حبس ترزي صور سيدات خلسة بغرفة تغيير الملابس في المنصورة

18 حجم الخط

أمر أيمن مصطفى مدير نيابة ثان المنصورة بإشراف الدكتور مصطفى تركيا المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بحبس «ترزي حريمي» 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود عدة مقاطع فيديو لسيدات آخريات صورهن بنفس الطريقة.

حبس ترزي صور زبائنه الحريم خلسة داخل غرفة تغيير الملابس في المنصورة

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة «ن. م. أ،15 سنة ».اتهم فيه «ترزي حريمي» بشارع المديرية القديمة، بقيامه بتصوير نجلته خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفه وقيامه بالتصوير.

ضبط ترزي حريمي صور زبائنه بغرفة تغيير الملابس

وانتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم ويدعي «إيهاب. م. ع، 50 عامًا،ترزي حريمي»، ومقيم بشارع المديرية القديمة بالمنصورة.

مقاطع فيديو بالهاتف المحمول

وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو لسيدات أخريات، قام المتهم بتصويرهن خلسة دون علمهن، باستخدام نفس الأسلوب.

اعتراف المتهم بتصوير الفيديوهات

وبمواجهة اعترف المتهم في محضر الشرطة، بقيامه بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ، وجميع السيدات الظاهرة بالمقاطع، دون علمهن.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12477 لسنة 2025، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.