جدل "الماضي الإجرامي" يدفع الممثل الكوري تشو جين وونج إلى إعلان الاعتزال

18 حجم الخط

أعلن الممثل تشو جين وونج انسحابه من صناعة الترفيه واعتزاله التمثيل بشكل نهائي.

وجاء هذا القرار في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "ديسباتش" مساء أمس، كشف عن تورط الممثل الكوري في جرائم خطيرة خلال فترة دراسته الثانوية، شملت سرقة السيارات والاعتداء الجنسي، مما أدى إلى إيداعه في مركز احتجاز للأحداث آنذاك، وبالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأنه خضع للتحقيق بتهم الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول بعد بلوغه سن الرشد.

وعقب نشر هذه التقارير، أصدرت وكالة أعماله بيانا قدمت فيه اعتذارا عن التصرفات الخاطئة التي ارتكبها الممثل في الماضي، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنه "لم يتورط في أي أفعال تتعلق بالاعتداء الجنسي".

اعتزال الممثل تشو جين وونج

وفي يوم 6 ديسمبر، أصدر تشو جين وونج البيان التالي عبر وكالته:

"مرحبا، هذا هو الممثل تشو جين وونج.

بداية، أحني رأسي اعتذارا لكل من وثق بي ودعمني حتى الآن، لتسبيبي خيبة أمل بسبب أفعالي الماضية المخزية.

إنني أتقبل بتواضع كل الانتقادات الموجهة إلي، واعتبارا من اليوم، سأوقف جميع أنشطتي وأضع حدا لمسيرتي المهنية كممثل.

أعتقد أن هذه هي المسؤولية والواجب اللذين يجب علي تحملهما تكفير عن أخطاء الماضي.

وفي المستقبل، سأبذل قصارى جهدي لمراجعة نفسي والعيش بشكل صحيح كإنسان.

مرة أخرى، أقدم خالص اعتذاري.

شكرًا لكل من أحبني واحترمني.

أنا آسف".

وعلى صعيد متصل، لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بخصوص مصير مسلسله القادم "Signal 2"، الذي كان من المقرر عرضه في النصف الأول من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.