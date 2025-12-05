ضبط ترزي حريمي يصور زبائنه خلسة داخل غرفة تغيير الملابس بالمنصورة

18 حجم الخط

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، في محافظة الدقهلية من ضبط «ترزي حريمي» لقيامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها، أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة تغيير الملابس الملحقة بمحله، وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدة مقاطع فيديو لسيدات أخريات، صورهن بنفس الطريقة.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة «ن. م. أ،15 سنة ». اتهم فيه «ترزي حريمي» بشارع المديرية القديمة بمدينة المنصورة، بقيامه بتصوير نجلته خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفة وقيامه بالتصوير.

ضبط المتهم وفحص هاتفه

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم ويدعى "إيهاب. م. ع" 50 عاما، ترزي حريمي، ومقيم بشارع المديرية القديمة بالمنصورة.

وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو لسيدات أخريات، قام المتهم بتصويرهن خلسة دون علمهن، باستخدام نفس الأسلوب.

وبمواجهة اعترف المتهم في محضر الشرطة، بقيامه بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ، وجميع السيدات الظاهرة بالمقاطع، دون علمهن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

