وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان سير العمل بسنترال المنصورة ويزوران مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سنترال المنصورة شرق بمحافظة الدقهلية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل مركز المبيعات، وكذلك الإشراف على آلية العمل داخل المركز لتقديم خدمة متكاملة تلبى احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة، وذلك برفقة المهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

ويقدم سنترال المنصورة شرق جميع خدمات الاتصالات من التليفون الأرضى، وخدمات الإنترنت، والموبايل، وخدمات التكافل وغيرها، وذلك لأكثر من 64250 عميلا من عملاء الصوت وأكثر من 45200 عميل من عملاء البيانات.

زيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

كذلك تفقد الدكتور عمرو طلعت واللواء طارق مرزوق رافقهما المهندس تامر المهدى لـمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنصورة، والتى تضم فى مراحلها المختلفة نحو 364 طالبا وطالبة، ويعمل بها 44 معلما وإداريا، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة والتى تم تزويدها ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يحقق رؤية الوزارة فى اعدد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.



هذا وتضم المدرسة 24 فصلًا أكاديميًا و5 معامل للحاسب الآلى والشبكات وورشتين متخصصتين مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال للطلاب، وقد تم تخريج دفعتين من مدرسة WE – المنصورة بإجمالى عدد خريجين 383 خريجا والتحق العديد منهم بسوق العمل إلى جانب استكمال مساراتهم الجامعية بالكليات والمعاهد المختلفة.

