المركزي الروسي يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات، والصناعات التحويلية تشهد انكماشا مستمرا

واصل البنك المركزي الروسي رفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي بنحو 88 كوبيكا (أجزاء من الروبل) ليصل سعر الدولار إلى 76.1 روبل.

رفع سعر الروبل أمام العملات

كما زاد مقابل اليورو بمقدار 1.2 روبل ليصبح 88.7 روبل، وصعد أمام اليوان الصيني بنحو 12 كوبيكا مسجلا 10.73 روبل.

مؤشر مديري المشتريات

في السياق الاقتصادي، أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في روسيا تحسنًا طفيفًا في نوفمبر، لكنه بقي دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع، مما يشير إلى استمرار انكماش القطاع للشهر السادس على التوالي.

ورغم تحسن الثقة في الأعمال بشكل محدود، فإن الناتج الصناعي شهد تراجعا بسبب نقص الإمدادات وضعف الطلب الجديد.

تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي إلى حوالي 1% هذا العام، مقارنة بـ 4.3% في عام 2024، نتيجة سياسات البنك المركزي الرامية إلى كبح التضخم.

من ناحية أخرى، كثف البنك المركزي الروسي معاملاته المحلية بالذهب، مدفوعا بارتفاع أسعار الذهب عالميا وسهولة تحويله إلى سيولة.

ويأتي ذلك ضمن توجه روسيا الاستراتيجي للابتعاد عن العملات الغربية في احتياطياتها، بعد أن أزالت الدولار واليورو من هيكل احتياطياتها الرسمية عام 2023، لتحتفظ باليوان الصيني بنسبة 60% والذهب بنسبة 40% كأهداف استراتيجية.

يذكر أن البنك المركزي الروسي جمد أصوله بالعملات الغربية نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

