ماس كهربائي السبب، تفاصيل اندلاع حريق في مكتب بريد بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق في مكتب بريد بـ منطقة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات، لحصر التلفيات والوقوف على ملابسات الحادث.

ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في كشاف إنارة، ونجحت قوات الإنقاذ في رفع خزينة الأموال، بعد التأكد من عدم تضرر ما بداخلها من محتويات، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في الحادث، كما تعمل على تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

حريق مكتب بريد بالجيزة



تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه بنشوب حريق في منفذ بريد بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان.

وأمر العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث زايد ثان، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة

وبالانتقال تبين أن الحريق نشب في منفذ خدمات بريد تابع لمنطقة بريد أكتوبر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، كما تم انتشال الخزينة الحديدية التي تحتوى على الأموال.

