وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان شركة تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي بالمنصورة

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بزيارة تفقدية لمقر شركة السعودية المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمى، بمدينة المنصورة.

جاء وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وتُعد الشركة إحدى أبرز شركات التقنية السعودية المدرجة فى سوق "نمو"، وتقدم منذ أكثر من 16 عامًا حلول وخدمات التحول الرقمي لأكثر من 200 جهة حكومية داخل المملكة. ويمثل تواجد الشركة فى مصر جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للنمو، حيث تدير مقرين فى القاهرة والمنصورة.

ويعمل بها نحو 200 متخصص مصرى من المهندسين والشباب فى مجالات تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعى، وهندسة البيانات، وضمان الجودة، وتحليل الأعمال، وإدارة المنتجات الرقمية. وتستفيد الشركة من الكفاءات المصرية عالية المهارة فى تنفيذ معظم مشروعاتها التقنية، وتطوير الحلول الرقمية لعملاء الشركة بالخارج.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عمرو طلعت إلى عرض تفصيلى حول أعمال الشركة وتوسعاتها داخل مصر، والمشروعات الرقمية التى تنفذها فرق الشركة فى مصر وطبيعة الحلول والخدمات التى تُقدم لعملائها فى المنطقة. ودورها كشريك تقنى إقليمى يقوم بتطوير مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، وتنفيذ عمليات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى مختلف الأسواق، وخاصة السوق السعودى.

كما قام الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل مقر الشركة، حيث أجرى حوارًا مفتوحًا مع العاملين استمع خلاله إلى آرائهم وتجاربهم فى مشروعات الشركة

