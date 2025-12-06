ضبط شاب بتهمة التعدي على ابنة زوجته في حلوان

18 حجم الخط

شهدت منطقة حلوان، واقعة مؤسفة، عندما تقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه زوجها بمعاشرة ابنتها من زوجها الأول، قبل أن يتم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من سيدة عمرها 42 سنة وبرفقتها نجلتها 16 سنة، حيث اتهمت زوجها وعمره 23 سنة، بالاعتداء جنسيًا على الأخيرة.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتهم زوج مقدمة البلاغ، والتي تكبره بـ19 سنة، عاش برفقتها مع ابنتها من زوجها الأول، والبالغة من العمر 16 عامًا، حيث تقرب منها وعاشرها معاشرة الأزواج، لتتقدم السيدة بالبلاغ في قسم شرطة حلوان.

القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة

ألقى رجال الأمن القبض على المتهم، وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم زوج والدة الفتاة وتزوجت من المتهم بعد طلاقها من والد الفتاة، وانتقلت هي وابنتها للعيش معه، إلا أن المتهم نظرا للسن المتقارب من الفتاة أوقعها في غرامه وحدث بينهما معاشرة وصلت إلى حد معاشرة الأزواج.

وجار مناقشة المتهم بعد ضبطه من قبل وحدة مباحث قسم شرطة حلوان للوقوف على ملابسات الواقعة، وحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

