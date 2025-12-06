السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم العالي يهنئ الأعلى للجامعات لحصوله على شهادات المطابقة الدولية "الأيزو"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة العاملين بالمجلس، لحصول المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 ونظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، ويمثل دعمًا قويًا للسياسات الوطنية والأطر الإستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتسق مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وفي سياق آخر اختتمت اليوم السبت، المبادرة الرئاسية "تمكين" فعالياتها على مستوى الجامعات المصرية، بعد أسابيع من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الأكاديمية والتربوية اللازمة، وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة انطلقت في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 في الجامعات السبعة بالأقاليم، وتواصلت خلال شهر نوفمبر لضمان استدامة التفاعل المجتمعي داخل الجامعات، واختتمت اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل، وبرامج تدريبية، وحملات توعوية، لتعريف الطلاب بخدمات مراكز دعم ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الشمول والمساواة داخل الجامعات، بالإضافة إلى دعمهم أكاديميًا واجتماعيًا، وتمكينهم من استغلال كافة الموارد والخدمات التي تضمن لهم اندماجًا كاملًا في البيئة الجامعية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وتقديم سبل الإتاحة الأكاديمية والتكنولوجية والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق أهداف الدمج الأكاديمي والتمكين الفعلي للطلاب من ذوي الهمم في مختلف الجامعات المصرية.

