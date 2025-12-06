مدرب السنغال يتحدث عن فرص أسود التيرانجا في الصعود بكأس العالم

18 حجم الخط

أعرب بابي ثياو، مدرب المنتخب السنغالي، عن رؤيته لقرعة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب “أسود التيرانجا” يتعامل مع التحدي بثقة وطموح كبيرين، رغم وقوعه في مجموعة تضم منتخبي فرنسا والنرويج.

مدرب السنغال يتحدث عن قرعة كأس العالم

وقال ثياو تعليقًا على القرعة: “أنا شخصيًا لا أعتقد أنها مجموعة الموت، لأنه لا توجد فرق سهلة في المونديال. لكن عندما تقع مع فريق مثل فرنسا، الذي كان بطلًا ووصيفًا في النسخة الأخيرة، ومع فريق مثل النرويج التي تألقت في التصفيات الأوروبية، فمن الطبيعي أن تكون المجموعة صعبة. مع ذلك، هي منافسة، وللمضي بعيدًا في بطولة كهذه يجب أن نتغلب على الكبار”.

وأضاف المدرب السنغالي أن التحضيرات ستبدأ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل توجيه كامل التركيز نحو مونديال 2026، مشيرًا إلى أن المنتخب يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل الحدث العالمي.

وتطرق ثياو إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا، قائلًا: “بعد 24 عامًا سنلعب مجددًا ضد فرنسا. كنت ضمن الفريق كلاعب في المباراة الشهيرة عام 2002، وفزنا حينها. ما زال الوقت مبكرًا للحديث عن التفاصيل، لكننا سنسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كل بطولة نشارك بها”.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن السنغال تدخل كل منافسة بهدف الانتصار: “نحن منافسون، نريد الفوز، وسنواصل التقدم بعيدًا في كل المسابقات، خصوصًا في البطولات الكبرى مثل كأس العالم”.

